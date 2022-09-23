Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi son maçında oynayacağı Faroe Adaları maçının detayları belli oldu..
A Milli Futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi son maçında oynayacağı Faroe Adaları maçının detayları belli oldu..
A Milli Futbol takımımız dün oynanan UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1 maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
Grupta son maçlar öncesi 13 puana yükselen A Milli takımımız B Ligi'nde mücadele edecek.Millilerimiz gruptaki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Faroe Adaları ile grupta evimizde oynadığımız maçı 4-0 kazanmayaı başarmıştık.Deplasmanda oynanacak son maç öncesi maçın detayları gündeme geldi.
Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Faroe Adaları - Türkiye Uluslar Ligi maçı 25 Eylül Pazar günü Torsvollur, Torshavn Stadyumu'nda oynanacak.Saat 21.45'te başlayacak maçı Uraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Faroe Adaları - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Teknoloji
Altay tankının motoruyla ilgili sona gelindi! Yerli Altay tankı seri üretim ne zaman tarihi belli oldu
Teknoloji
Sancar insansız deniz aracı: Türkiye'nin insansız deniz aracı Sancar SİDA nedir, özellikleri nelerdir?
Gündem
Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul tahıl anlaşması, küresel gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adım