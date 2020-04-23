Farklı ülkelerden çocuklar 9. Senfoni'yi yorumladı

İSTANBUL (AA) - Tan Sağtürk Akademi, farklı ülke ve milletten 100 çocukla sanatçıları 9. Senfoni'de buluşturdu.

Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyanın farklı ülkelerinden binlerce çocuğu konuk etmesi, farklı dil ve kültürden çocukların birbiriyle tanışıp arkadaş olması fikrinden yola çıkan akademi, sanal ortamda bir proje yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak, akademi öğrencileriyle farklı ülke ve milletten 100 bale, dans ve müzik öğrencisi, Beethoven'ın 9. Senfoni eserinin 1,5 dakikalık bölümünde bale ve dans koreografilerinde bir araya geldi.

Bu yıl 20. senesini kutlayan akademinin müzik öğrencilerinin enstrümanlarıyla eşlik ettiği performansta, piyanist Anjelika Akbar, Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları, Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları ve müzik bölümü eğitmenleri de yer aldı.