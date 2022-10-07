Farklı pengueni bulmak için sadece 7 saniyeniz var! Bakın kimler hemen buluyormuş

Son dönemim en popüler IQ testlerinden biri de optik illüzyon. Bir nesnenin veya insanların algılama şekillerine meydan okuyan çizimler olan bu illüzyon çeşidine ilgi oldukça büyük. Peki siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Haydi siz farklı pengueni kaç dakikada bulacaksınız, sadece 7 saniyeniz var.

Bazı resimler nesneleri algılama şeklimize büyüleyici özellikleriyle meydan okuyor. Etrafımıza baktığımızda fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok yanılsama türleri de yer alıyor.

Bu yanılsamalar, beyninizin olayları nasıl algıladığını tanımladıkları için psikanalizin ayrılmaz bir parçası olarak biliniyor. İnsan beyni bu görüntüleri farklı şekilde görebiliyor ve her açıdan farklı algılar oluşturabiliyor. Buna çok güzel bir örnek olarak penguenlerin arasına saklanmış farklı penguen oldu.

7 saniyede farklı pengueni bulun

IQ'nuz hakkında size bilgi verecek test sosyal medyada çoğu kişi tarafından konuşuluyor. 7 saniyede farklı pengueni çok az kişi bulabiliyor. Yüksek IQ'ya sahip olan insanlar farklı pengueni hemen buluyor. Bu kişiler kolay bir şekilde diğer penguenlerden farklı olanı buluyor.Peki, siz farklı pengueni sadece 7 saniye içinde bulabiliyor musunuz?

Kimler farklı pengueni gördü?

Resim 5 satır ve 8 sütundan oluşuyor, yani toplam 30 penguen var. Şimdi, ifade, vücut şekli, renk veya herhangi bir şeyde en ufak bir değişiklik bulmak için her birine bakın.

Eğer farklı olanı başarılı bir şekilde tespit ettiyseniz gözlem becerilerinizin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala cevabı bulamıyorsanız, işte size küçük bir ipucu. 4. sıra ve 8 sütuna inin, buradaki penguen tek ayak üzerinde duruyor, diğer resimlerde ise penguenlerin her iki ayağı da görülüyor.