Farklı oluşumuyla dikkat çeken Karanlık Mağara’da inceleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir süre önce keşfedilen ve farklı oluşumlarıyla dikkatleri çeken karanlık mağara da incelemelerde bulundu.

Keban ilçesine bağlı Akçetepe Köyü sınırlarında Değirmendere mevkiinde 2 yıl önce yöre sakinleri tarafından fark edilen mağara doğal yapısı ve farklı oluşumları ile dikkat çekiyor. Karanlık Mağara ismi verilen ve yaklaşık metrelerce yüksekliği ile 1 kilometreye yakın genişli olan mağarayı Vali Çetin Oktay Kaldırım bölgeye giderek inceledi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ ile yöredekilerin eşlik ettiği Vali Kaldırım, mağarada detaylı inceleme yaparak bilgi aldı.

Sarkıtlar ve oluşumları ile dikkat çeken mağara ile ilgili çalışma yapılmasının planlandığı öğrenildi.