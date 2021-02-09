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Dünya Farkında olmadan Çin'e yardım mı ettiler? 200 İngiliz akademisyenle ilgili çarpıcı iddia
Dünya

Farkında olmadan Çin'e yardım mı ettiler? 200 İngiliz akademisyenle ilgili çarpıcı iddia

Yaklaşık 200 İngiliz akademisyen hakkında farkında olmadan Çin'in kitle imha silahları yapmasına yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:59:00 -
Farkında olmadan Çin'e yardım mı ettiler? 200 İngiliz akademisyenle ilgili çarpıcı iddia

Yaklaşık 200 İngiliz akademisyen hakkında farkında olmadan Çin'in kitle imha silahları yapmasına yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ileri sürüldü.

Times gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 akademisyen hakkında son derece hassas konulardaki fikri mülkiyetin düşman devletlere verilmesini önlemeyi amaçlayan İhracatı Kontrol Kanunu'nu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma altındaki akademisyenlerin çoğunun, Çinli şirketlerle ticari anlaşmalar yaparak farkında olmadan yasaları ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

Akademisyenlerin uçak, füze tasarımları ve siber silahlar gibi gelişmiş askeri teknoloji konularındaki araştırmaları Çin'e aktarmış olabilecekleri bildirildi.

Güvenlik birimleri, bu bilgilerin Pekin'in kitle imha silahları geliştirmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, teknolojinin Uygur Türkleri gibi azınlıklar ve muhaliflere yönelik baskılarda kullanılabileceğinden de endişe ettiği aktarıldı.

Gazeteye açıklama yapan ve ismi verilmeyen bir kaynak, "Çok yakında onlarca akademisyeni mahkemelerde görebiliriz. Bu soruşturmaların yüzde 10'u bile başarılı olsa Çinlilerin süper silahlar yapmalarına yardım ettiği gerekçesiyle yaklaşık 20 akademisyen hapse girebilir." ifadesini kullandı.

Akademisyenlerin, ilgili kanunu ihlal etmekten suçlu bulunmaları durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri kaydedildi.

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Yorumlar

onlar masum kalır!!! bizdeki bilinçli olarak, kasten, görevli misyoner olarak EMPERYALİST/HAYDUT/DARBECİ AMERİKAYA YARDIM EDEN VATAN HAİNLERİNİ GÖRÜNCE!!!

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