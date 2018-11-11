Fark ederseniz harekete geçin

Hastalıklar zamanında tedavi edilmezse beraberinde daha ciddi sorunlar getirebiliyor. Hastalıkların tedavisi içinse yapılması gereken öncelikle belirtileri iyi okumak. İşte çocuklarda fark edilmeyen hastalık belirtileri:

Benlerde büyüme

Eğer çocuğunuzun cildindeki ben, asimetrik, garip renkli, 6 mm’den büyükse veya giderek büyüyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz.

Saç dökülmesi

Saç dökülmesinin sebebi vitamin eksikliği veya iç organlarda oluşan bir rahatsızlık olabilir. Ne olduğunu anlamak için doktora gitmeniz şart.

Huy değişimi

Birden bire oluşan iştahsızlık, uyku problemleri veya hareketlerinde yavaşlama gibi problemler doktora gitmek için en önemli sebeplerden.

Kafa tasında büyüme

Bıngıldak bebekler için normaldir, zaman içinde kapanacaktır. Fakat eğer durmayıp; büyümeye devam ederse, bir hastalığın belirtisi olabilir.

İşitme bozukluğu

Çocuğunuz ondan bir şey istediğinizde tepki vermiyor ya da ismiyle seslendiğinizde cevap vermiyorsa, işitme problemleri olabilir. Mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekiyor.

Sürekli susamak

Çocuğunuzun sürekli su içmek istemesi fark edilmese de bazı ciddi problemlerin belirtisi olabilir.

Horlama

Hafif hırıltılar tehlikeli değildir, fakat eğer çocuğunuz uyurken sesli horluyorsa nefes alma problemlerine işaret olabilir ve ihmal ederseniz beraberinde daha ciddi sorunla karşılaşabilirsiniz.