Fark ederseniz harekete geçin
Çocuk hastalıkları, aileler için korkulu rüyalardan biri.11 Kasım 2018 Pazar 19:51
Hastalıklar zamanında tedavi edilmezse beraberinde daha ciddi sorunlar getirebiliyor. Hastalıkların tedavisi içinse yapılması gereken öncelikle belirtileri iyi okumak. İşte çocuklarda fark edilmeyen hastalık belirtileri:
Benlerde büyüme
Eğer çocuğunuzun cildindeki ben, asimetrik, garip renkli, 6 mm’den büyükse veya giderek büyüyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz.
Saç dökülmesi
Saç dökülmesinin sebebi vitamin eksikliği veya iç organlarda oluşan bir rahatsızlık olabilir. Ne olduğunu anlamak için doktora gitmeniz şart.
Huy değişimi
Birden bire oluşan iştahsızlık, uyku problemleri veya hareketlerinde yavaşlama gibi problemler doktora gitmek için en önemli sebeplerden.
Kafa tasında büyüme
Bıngıldak bebekler için normaldir, zaman içinde kapanacaktır. Fakat eğer durmayıp; büyümeye devam ederse, bir hastalığın belirtisi olabilir.
İşitme bozukluğu
Çocuğunuz ondan bir şey istediğinizde tepki vermiyor ya da ismiyle seslendiğinizde cevap vermiyorsa, işitme problemleri olabilir. Mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekiyor.
Sürekli susamak
Çocuğunuzun sürekli su içmek istemesi fark edilmese de bazı ciddi problemlerin belirtisi olabilir.
Horlama
Hafif hırıltılar tehlikeli değildir, fakat eğer çocuğunuz uyurken sesli horluyorsa nefes alma problemlerine işaret olabilir ve ihmal ederseniz beraberinde daha ciddi sorunla karşılaşabilirsiniz.
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