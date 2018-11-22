Farenjitin çaresi udu hindi

UDU HİNDİ NEDİR?

Halk arasında yaygın olarak “boğaz ağrısı” olarak bilinen farenjit, oluştuğu bölgede kaşıntı hissine ve hastanın zor yutkunmasına sebep olur. Farenjite bağlı boğaz ağrısı, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar sebebiyle oluşabilir. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalığın tedavisinde 'udu hindi'nin etkili olduğunu dile getiriyor. Udu hindi; zencefilgiller familyasından 1-2 metre boyunda, güzel çiçekli bir süs bitkisidir.

YUMRU KÖKLERİ KULLANILIR

Zencefil gibi yumru kökleri yaş ve kuru olarak kullanılır. Evlerde süs bitkisi olarak yetiştirerek taze kökünü de kullanabilirsiniz. Uzmanlar içerdiği sapanin, tanin, inülin, steroid, rezin, flavonid, cichorin, glikozid gibi bileşenler sayesinde tansiyon düşürücü, idrar sökücü etkisinin yanı sıra hepatit ve koleraya da fayda sağladığını söylüyor. Yaprakları şeker değerini düşürür. Udu hindi, parçalanıp zeytinyağında bekletildikten sonra 1-2 ay içilirse, akciğer hastalıklarına büyük faydası vardır.

ÜLSERİ GEÇİRİYOR

Udu hindi midedeki yaraları tedavi eder. Bu bitkinin kökünden elde edilen un, zeytinyağıyla karıştırılıp yemeklerden bir saat önce birer tatlı kaşığı yenildiğinde ülser ve gastrit şikayetleri azalır.

TANSİYONU DENGELER

Hipertansiyonu düşürmek için 150 gram udu hindi tozunu, 100 gram çöreotu tozuyla, bir kilo balla karıştırılır. Elde edilen macun günde 3 kere birer tatlı kaşığı yenilir.

MACUNU BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Çin tıbbına göre udu hindi bağışıklığı güçlendirir. 150 gram udu hindi tozunu, 100 gram çöreotu tozuyla bir kilo bala karıştırarak macun elde edilir. Bu macun günde 3 kere birer tatlı kaşığı yenir.



