Farelerden insanlara zıplıyor, beynin içini sarıyor!

CDC tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, farelerden insanlara sıçrayabilen bir solucan türünün ABD'nin güneydoğu bölgesinde giderek yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Bu durum, insanlar için artan bir enfeksiyon riski taşıdığına dair endişeleri artırıyor. Çalışma, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, 2019 ile 2022 yılları arasında Atlanta'daki bir hayvanat bahçesinde bulunan 33 yabani farenin incelenmesini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bu solucan türünün numunelerinde sürekli olarak tespit edildi ve 33 fare örneğinden yedisinde fare akciğer kurdu enfeksiyonu bulgularına rastlandı. Bu çalışma, küçük ölçekli olsa da sonuçlarının büyük önem taşıdığını gösteriyor. Daha önce bu bölgede kaydedilen fare akciğer kurdu enfeksiyonu vakaları genellikle nadir ve izole durumdaydı.

Araştırmada, bu parazitlerin insanlar ve diğer hayvanlar üzerinde kazara ev sahipliği yapma potansiyelinin bulunduğu vurgulanıyor. Solucanın yaşam döngüsü, farelerin akciğerlerindeki atardamarlarda başlar. Larvalar, sonunda farelerin akciğerlerinden çıkar, ardından sindirim sistemine girer ve dışkı ile atılır. Bu larvalar, salyangozlar ve sümüklü böcekler tarafından yakalanabilir, bu da bu enfekte olmuş organizmaların diğer hayvanlar veya insanlar tarafından yenilmesiyle enfeksiyonun yayılmasına yol açar.

Araştırmaya göre, solucanın insanlarda yaşam döngüsünü tamamlayamayacağı ve bağışıklık sistemi yanıtı tarafından öldürülmeden önce beyin etrafında dolaşacağı düşünülüyor. Ne yazık ki, bu enfeksiyonlara karşı spesifik bir test veya tedavi bulunmuyor.

Çalışma, bu türün başlangıçta Asya'nın bazı bölgelerine özgü olduğunu ve şimdi yeni kıtalara ve bölgelere yayılmakta olduğunu gösteriyor. CDC, halkın bu parazitten korunmak için dikkatli olmasını ve bu tür enfeksiyonlarla ilgili riskleri azaltmak için önlemler almayı düşünmesini önermektedir.

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