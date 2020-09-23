FAO'dan Şanlıurfa'nın bozkır ekosistemlerini korumayı amaçlayan proje

ANKARA (AA) - Türkiye'nin bozkır ekosistemlerinin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında "Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planı"nın son haline getirilmesi için toplantı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan yazılı açıklamaya göre, proje, Örgüt ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Küresel Çevre Fonu finansal desteğiyle yürütülüyor.

Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi kapsamında "Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planı"nın son haline getirilmesi için paydaşların, yerel uzmanların ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi teknik toplantı gerçekleştirildi.

Hazırlık aşaması yaklaşık 1,5 yıl süren strateji ve eylem planının oluşturulması sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimleri, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları, başta Harran Üniversitesi öğretim üyeleri olmak üzere diğer akademisyenler, yerel yönetim birimleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların görüşleri alındı.

Şanlıurfa bozkırlarının genel özellikleri, yasal ve yönetsel durumu ortaya konarak, bunların iş birliği ve koordineli olarak yönetilmesine ilişkin stratejiler ve mekanizmalar tanımlanarak sunuldu.

Proje, Şanlıurfa'da Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ bozkırlarında uygulanıyor.

- "Çalışmanın diğer iller için örnek olacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Proje Koordinatörü Nihan Yenilmez Arpa, Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planına katkı sunan Tarım ve Orman Bakanlığına, proje paydaşlarına, akademisyenlere, il bazlı çalışma grubuna ve uzmanlar grubuna teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa için hazırlanan strateji ve eylem planının geniş katılımlı bir paydaş grubu ile hazırlandığına dikkati çeken Arpa, "Temel sorunlar ve ihtiyaçlar yereldekilerle birlikte tanımlanmış, stratejiler ve eylemler özellikle taraf olunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın gerekliliklerini karşılayacak şekilde belirlenmiştir. Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışma Şanlıurfa için hazırlanmış olmakla birlikte, Türkiye'deki diğer iller için de örnek bir referans doküman olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.