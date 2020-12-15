  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor
Aktüel

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

Hanuka Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e baskınlarında artış yaşanıyor. Son iki günde olduğu gibi bugün de yaklaşık 200 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:56:33 -
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının paylaşılmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 200 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan baskın düzenlediğini belirtti.

Aynı yetkili, fanatik Yahudilerin baskın sırasında Harem-i Şerif’te dini ayinler de gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yahudi takvimine göre Hanuka Bayramı'nın (Işık Bayramı) kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanıyor.

Ayrıca altıncı günü kutlanan Hanuka münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Dün ve önceki gün de 200’ü aşkın fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemiş, yatsı namazından sonra Mescid-i Aksa’nın kuzey batısındaki Esbat (Aslanlı) Kapısı’nın önüne dev bir 9 kollu şamdan (Hanukiya) yerleştirmişlerdi.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepki..
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay