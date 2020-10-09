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Aktüel Fanatik Yahudi yerleşimci Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi
Aktüel

Fanatik Yahudi yerleşimci Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:52:45 -
Fanatik Yahudi yerleşimci Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik bir Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik bir Yahudi yerleşimcinin Ramallah yakınlarındaki Safa köyü kırsalındaki zeytinlik alana molotofkokteyli attığı belirtildi.

Atılan molotofkokteyli nedeniyle bölgede yangın çıktığı ve Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacının alev aldığı ifade edildi.

Yanan bölgenin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasına inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında yer aldığı, bu nedenle İsrail güçlerinin alevlere müdahale etmek isteyen Filistinli köylülere zorluk çıkardığı kaydedildi.

Yangının Safa köyü yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimini tehdit etmesi üzerine İsrail'e ait yangın söndürme helikopterinin devreye girdiği ve alevlerin yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından söndürüldüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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