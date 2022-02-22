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Gündem Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Sedat Peker detayı bomba
Gündem

Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Sedat Peker detayı bomba

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a döndükten sonra Sedat Peker'in akrabası Metin Süs ile görüştüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Metin Süs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 21:49:00 - 2022-02-23 16:04:23
Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Sedat Peker detayı bomba

 

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a döndükten sonra Sedat Peker'in akrabası Metin Süs ile görüştüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Metin Süs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Söylemez'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a döndükten sonra Sedat Peker'in akrabası Metin Süs ile görüştüğü ortaya çıktı.

Üniformalı çete olarak bilinen 'Söylemez Kardeşler' suç örgütünün elebaşı Mustafa Söylemez, olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a gelmişti. Söylemez'in Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in Metin Süs'ün telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında katil zanlısı Mustafa Söylemez tutuklanmış, Metin Süs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

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Yorumlar

her yer bomba, her yer mayın

akit basınındaki biriken bombaları toplayıp ukranyaya gönderin, harbi kesin başarıyla tamamlarlar
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Okur

Azmettirici olarak talep edip alınmalı, Esad Peker.
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