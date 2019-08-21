0553 313 94 23

Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan iki genç, falezlerden bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, falezlerin 15 metre aşağısındaki kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla bölgeye inen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Emine K. (52) isimli kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.


Vücudunda kırıklar tespit edilen Emine K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akkaya’dan Kaymakam Türk’e veda yemeği
    1. Başkan Akkaya’dan Kaymakam Türk’e veda..
    2. HDP'li belediyeden tahrik! Paramparça..
    3. Tepebaşı’nda İnstagram Fotoğraf..
    4. Yedi Başak kurban emanetlerini..
    5. Çocukların ’Junior Survivor’ heyecanı
    6. Minikler Ferdi Türkiye Halter..
    7. Her yerde aranıyordu! HDP binasından..
    8. Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’..
    9. Yaz tatilinde çocuklarda uykusuzluk ve..
    10. Myanmar’da 1 haftada 2 binden fazla..
    11. Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla..
    12. Vali Yardımcı Adem Kaya veda..
    13. Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden..
    14. İstanbul boğazını saran kara bulutlar..
    15. Herakles Lahdi'nin replikası..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Tayland'da "yalan haberlerle mücadele..
    18. Süleyman Soylu'dan CHP'ye çağrı
    19. Twitter Avrupayı salladı, hesaplar..
    20. Buzdolabının arkasında oynarken akıma..
    21. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    22. Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’..
    23. Mardin’de motosiklet ile bisiklet..
    24. Mudanya’da siyah incir hasadı başladı
    25. Antalyaspor’un fitness mesaisi
    26. Burhaniyeli güreşçilerin başarısı..
    27. Balıkçılar yeni sezondan umutlu
    28. AK Parti'den İYİ Parti'ye kayyım..
    29. Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut..
    30. Ataşehir’de su basan evde can pazarı
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!