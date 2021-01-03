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Spor Falcao'ya çok sert sözler! "Profesyonelliğinden şüphe duyuyorum"
Spor

Falcao'ya çok sert sözler! "Profesyonelliğinden şüphe duyuyorum"

Gazeteci Erman Özgür, "Falcao'nun profesyonelliğinden şüphe duyuyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 08:36:00 - 2021-01-03 08:49:04
Falcao'ya çok sert sözler! "Profesyonelliğinden şüphe duyuyorum"

Galatasaray'ın yıldızı Falcao 2 ay aradan sonra sahalara geri dönmüştü. Sarı-kırmızılıların Antalyaspor'la evinde oynadığı karşılaşmada yeniden sakatlanması taraftarların tepkisine neden oldu.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan Fanatik yazarı Erman Özgür, Galatasaray'daki Falcao sorununu yorumladı.

Falcao kalitesinde bir oyuncu için Süper Lig'in temposunun kaldırılamayacak olmadığını ifade eden Erman Özgür, "Falcao'nun profesyonelliğinden şüphe duyuyorum. Yani kusura bakmayın. Çünkü bir sakatlık iki ayda 20 dakika içerisinde nüksediyorsa... Ya sende bir eksiklik var ya da fizyoterapistte. Bu neyin sakatlığı? 45 dakika kala oyuna alındı. Falcao 5-10 dakika oynamaz ki. Bu tip maçları çözen anahtar oyuncular santrforlardır. Gomis'ten sonra Galatasaray'ın yüzü hiç gülmedi." dedi.

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