Falcao’nun yokluğu Diagne’ye yaradı

Galatasaray’da Mbaye Diagne attığı goller ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Radamel Falcao’nun yokluğunda ilk onbire dönen Senegalli forvet, çıktığı son 3 maçta da rakip fileleri sarsmayı başardı.

Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı hat-trick ile adından söz ettiren Diagne, Atakaş Hatayspor maçını da boş geçmedi. 2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Mbaye Diagne, attığı 30 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda Club Brugge’a kiralandı. Teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Diagne, sezon boyunca sadece 262 dakika süre alabilmişti. Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne’nin, Süper Lig’de bu sezon 10 maçta 5 golü bulunuyor.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Diagne, Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın 1000. golünü attığının hatırlatılması üzerine "Öncelikle gol atmak benim için çok önemli. Daha da önemlisi buradan 3 puan almaktı. Fatih Terim yönetiminde 1000. gol atmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.