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Spor Falcao'dan Galatasaray paylaşımı! Kafaları karıştırdı
Spor

Falcao'dan Galatasaray paylaşımı! Kafaları karıştırdı

Şampiyonluğu Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Radamel Falcao'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:13:00 -
Falcao'dan Galatasaray paylaşımı! Kafaları karıştırdı

Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022'de bitecek olan ancak gelecek sezon için takımda düşünülmeye Radamel Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Sarı kırmızılı takıma büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı yapamayan Kolombiyalı golcü, bu sezon birçok önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

Galatasaray'ın maaş yükü ve performansından ötürü devre arasında takımdan göndermek istediği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kulüpten kalan Falcao ile yolları ayırması bekleniyor.

Bu sezon ligde yalnızca 17 maçta forma giyen, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 35 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "kalacak mı?" sorularını beraberinde getirdi.

"Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak"

Şampiyonluk için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Radamel Falcao, gelecek sezon daha güçlü olacaklarının altını çizerek, "Tüm sezon boyunca gösterdiğimiz mücadeleden ötürü gururluyuz. Bu mücadele bizim son dakikaya kadar savaşmamızı sağladı. Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yolları ayırmak istiyor

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

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