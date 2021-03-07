Falcao'dan Fatih Terim'e teşekkür!

Uzun bir aranın ardından dönüş yapmanın sevindirici olduğunu belirten Falcao, ''Başta Fatih Terim hocama, yardımcılarına, tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor dönemde bana hep destek oldular. Bugün de tekrar sahalara döndüm.” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yolunda kritik 2 puanı evinde bırakan Galatasaray'da goller Radamel Falcao'dan geldi. Yaklaşık 4.5 ay sonra formasına kavuşan Kolombiyalı yıldız, 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

'Zor dönemde bana hep destek oldular'

Falcao uzun bir aranın ardından dönüş yapmanın sevindirici olduğunu ifade ederek, “Uzun bir aradan sonra tekrardan formama kavuşmam, sahaya dönmem çok güzel bir duygu. Başta Fatih hocama, yardımcılarına, tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor dönemde bana hep destek oldular. Bugün de tekrar sahalara döndüm.” şeklinde konuştu.

'Gayet iyi döndüğümü düşünüyorum'

Maç içerisinde kendini rahat hissettiğini dile getiren Kolombiyalı santrfor, “Allah’a çok şükürler olsun ki gayet iyi döndüğümü düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Maç içinde rahat hissettim. Yapmam gereken tek şey takım arkadaşlarıma en iyi seviyede destek verebilmem, onlarla beraber olabilmem. Şu an tek odaklandığım şey bir sonra oynayacağımız Kayserispor maçı.” ifadelerini kullandı.