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Falcao'da flaş gelişme! Fransızlar açıkladı...

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Falcao için artık pürüz kalmadığı ve sarı-kırmızılıların bu transferi gerçekleştireceği iddia edildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:38
Falcao'da flaş gelişme! Fransızlar açıkladı...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nedeniyle Monaco'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar, Radamel Falcao transferinde sona geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in İstanbul'a dönmesine rağmen Monaco'dan kalan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Kolombiyalı golcü Falcao'nun transferi için görüşmelerini sürdürdü. Fransız basını, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini bitirmeye çok yakın olduğunu duyurdu.

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK"
"AUGUSTİN GELDİ, FALCAO GİDİYOR"

Fransız basınından France Football, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu pazar günü sağlık kontrolünden geçireceğini duyurdu. L'Equipe gazetesi ise "Monaco, Leipzig'ten Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu transferin ardından Radamel Falcao'nun ayrılığı gerçekleşecek" haberiyle imzaların atılacağını öne sürdü.

Öte yandan Galatasaraylı yetkililerin Radamel Falcao'yu pazar günü özel uçakla İstanbul'a getireceği ve Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. (Sporx)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:38
  1. İstanbul
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