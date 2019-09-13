Falcao ve Lemina, Paşa karşısında 11’de Galatasaray’ın yeni transferleri Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçı ilk 11’inde yer aldı.

Galatasaray’ın yeni transferleri Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçı ilk 11’inde yer aldı.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek Galatasaray’ın 11’i belli oldu.Teknik Direktör Fatih Terim, yeni transferler Falcao ve Lemina’ya ilk resmi maçlarında 11’de görev verdi. Son oynanan deplasmandaki Kayserispor maçına göre iki değişiklik bulunuyor. Ömer Bayram ve Club Brugge’a transfer olan Mbaye Digane’nin yerlerine Lemina ve Falcao sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Paşa karşısına Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo, Lemina, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Falcao 11’i ile çıkacak.

Yedeklerde ise Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz veTaylan görev bekleyecek.

Kadroda cezalı olan Florin Andone, Jean Michael Seri ve Emre Mor yer almıyor.

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