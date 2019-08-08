Falcao transferinde flaş gelişme

Galatasaray'ın Falcao transferi için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, önceki gece eşi Ayşe Bulut ile birlikte Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baş başa yemek yedi.

6 yıldır yaşadığı evini boşalttı

Bu görüşmede aradaki bütün pürüzlerin giderilmesi sonrasında Falcao'dan çok flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, Monte Carlo'da 6 yıl önce taşındığı evi boşalarak bir otele yerleşti.

Üç yıllık imzayı atacak

Takvim'de yer alan habere göre; Yaşanan gelişmeleri takip eden Falcao, Monaco forvet transferi yapar yapmaz ilk uçakla İstanbul'a gelecek. Ardından da kendisini 3 yıllığına G.Saraylı yapacak imzayı atacak.

Monaco 2 forvetle görüşüyor

Fransız basınına göre Monaco, Ben Yedder ve Mitchy Batshuayi'nin transferi için uğraşıyor. Hem Galatasaray hem Falcao, Monaco'nun bir an önce forvet almasını bekliyor.

Leonardo Jardim: Bu konuya karışmıyorum

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Falcao'nun takımda kalmasını istediğini söyledi. Ancak Jardim, "Falcao neler düşündüğünü açıkladı. Bu konuyu yönetime bıraktım, karışmıyorum" diye konuştu.