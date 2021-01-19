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Spor Falcao için harekete geçtiler! ‘Her gün hayalini kuruyorum’
Spor

Falcao için harekete geçtiler! ‘Her gün hayalini kuruyorum’

Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği merak konusu. Mustafa Cengiz'in Güney Amerika'dan teklifler geliyor dediği Radamel Falcao için ülkesi Kolombiya'dan transfer açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:42:00 -
Falcao için harekete geçtiler! ‘Her gün hayalini kuruyorum’

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle uzun bir süredir formasından uzak kalan ve takımdaki geleceği tartışılan Radamel Falcao için sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

Kolombiya'nın ünlü takımlarından Millonarios'in Yönetim Kurulu başkanı Gustavo Serpa, tecrübeli futbolcuyu transfer etmenin hayalini kurduklarını söyledi.

'Her gün Falcao hayalini kuruyorum''

Serpa, ''Her gün Falcao'yu Millonarios'a getirme hayalini kuruyorum. Onunla sadece bir kez konuştum. Transferin gerçekleşme ihtimali sadece ona bağlı. Guarin ve Uribe gibi isimlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Millonarios her zaman büyük hayaller kurar.'' diye konuştu.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında ''Falcao'ya ülkesinden, Güney Amerika'dan ve Arap takımlarından teklifler geliyor ama kendisi kabul etmiyor. İki taraf için yararına bir durum olursa oturur konuşuruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray forması ile sadece 8 maça çıkabilen 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol atmıştı.

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Yorumlar

hakan demir

kimse sakat oyuncuyu transfer etmez.
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