Falcao için flaş iddia! "Yarın son maçı! Yeni takımı ise..."

Fenerbahçe ile yarın saat 19.00’da Kadıköy’de karşılaşacak Galatasaray’da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu.

Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve İspanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in haberine göre; Kolombiyalı yıldızın MLS takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.

ABD'de 10 Şubat'ta başlayacak ara transfer döneminde Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.

Radamel Falcao'nun Avrupa'daki kariyerinin artık sona erdiğini yazan Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının ya MLS, ya Kolombiya olacağını belirtti.