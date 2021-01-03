Falcao hüsranlığı! 4-6 hafta yok

Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sakatlıkları nedeniyle oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı yıldız, 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı. Tecrübeli futbolcu dün Antalyaspor maçına yine kulübede başlarken, devrede kurtarıcı olarak girdi ancak 30 dakika dayanabildi.

En az 4-6 hafta yok

Fanatik'in haberine göre; bir pozisyon sonrası yine sağ adalesini tutan Falcao, yanına gelen kulüp doktoru Yener İnce’ye devam edemeyeceğini söyledi ve kenara geldi. 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız forvet aynı yerden sakatlanırken, en az 4-6 hafta oynayamayacağı öğrenildi.

Elde kalabilir

Kesin durumu ise çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak. Bu durum ocak ayındaki transfer politikasını da değiştirecek. Galatasaray’ın devrede satmayı planladığı Falcao, sakatlığı nedeniyle elde kalabilir.