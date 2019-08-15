Falcao galatasaraya geliyor mu? sorusu spor camiasının gündeminde. Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. Peki Falcao galatasaraya geliyor mu son durum | Falcao kimdir?

Falcao Galatasaray'a geliyor mu?

Ahmet Bulut "Falcao'nun hafta sonunda maçı var. Hafta başında her şey netleşir. Monaco bir tane daha golcü alacak. Hafta başında imzalarlar diye düşünüyorum. Falcao transferinde olumsuz bir şey yok. Kendisi de Galatasaray'da oynamak istiyor." şeklinde açıklama yaptı.

Falcao transferinde neler oldu?

Monaco'nun Radamel Falcao ile sözleşme yenileme çalışmalarına başladığı haberlerinin ortaya çıkmasının hemen ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Leonardo Jardim'den flaş açıklamalar geldi.

Jardim, takımın yeni forveti Wissem Ben Yedder'den memnun olduğunu belirtirken ''Ben Yedder son yıllarda oldukça fazla gol atan bir oyuncu. Bu yüzden transferini gerçekleştirdik. İkili forvet olarak oynayabilir. Hücum hattında Falcao ile birlikte gayet uyumlu olabilirler.'' sözlerini kullandı.

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde de Falcao'nun takımda kalması halinde haftasonu oynayabileceğini açıklamıştı.

''FALCAO ÇOK ARZULU ÇALIŞTI, ONA GÜVENİYORUM''

Galatasaray taraftarlarının gelmesi için gün değil, artık saatler saydığı Kolombiyalı forvet hakkında konuşmaya devam eden Jardim, ''Falcao bu hafta idmanlarda iyi bir tavır sergiledi ve çok arzulu çalıştı. Üç haftadır bizimle birlikte ve zaten iyi durumda, tabii ki ona güveniyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

L'EQUIPE SÖZLEŞME UZATMAK İSTEDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

L'Equipe'ten Regis Testelin'in haberine göre; Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlamıştı. Galatasaray'dan teklif alan Kolombiyalı golcünün, 2022'ye kadar kontrat istediği belirtildi.

FORVET ALDILAR AMA...

Monaco'nun yeni forvet aldıktan sonra Falcao'yu Galatasaray'a gitmesi için izin vereceği belirtiliyordu. Fransız ekibinin yeni forvet aldıktan sonra böyle bir açıklama yapması ise akılları karıştırdı.

Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao 10 Şubat 1986 tarihinde, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Falcao, futbol alt yapısına River Plate ile başlamıştır.

Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.

60 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Monaco'da 2013-14 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen Falcao, kiralık olarak forma giydiği Manchester United ve Chelsea'de de başarılı olamadı.

Sakatlığının etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan 31 yaşındaki oyuncu, 2018'de çıktığı 23 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının, Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.

Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.

Falcao, "El Tigre" ve "UEFA Avrupa Ligi Kralı" lakapları ile anılır. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.