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Kadın - Aile Falafel nasıl yapılır? | Falafel tarifi
Kadın - Aile

Falafel nasıl yapılır? | Falafel tarifi

Kolay falafel tarifi | Yabancı yemek tarifleri | Ortadoğu'ya ait lezzetlerden biri olan falafel lezzeti sebebiyle tüm dünyada biliniyor. Peki, falafel nasıl yapılır? | Evde falafel tarifi | Basit falafel tarifi | Falafel gerekli malzemeler.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:50:00 -
Falafel nasıl yapılır? | Falafel tarifi

Yabancı yemek tarifi | Ortadoğu yemekleri | Falafel ismine aşına olabilirsiniz. Pek çok gezi programında duyduğunuz bu yemek Avrupa’da da pek çok restoranda yapılıyor. Peki, falafel için hangi malzemeler gerekli?

Falafel tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı nohut
  • 1 su bardağı kurubakla
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kağışı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için;

  • 1 su bardağı ayçiçek yağı

Falafel nasıl yapılır?

Falafel hazırlamadan bir gece önce nohut ve baklayı suya koyun.

Ertesi gün nohut ve baklayı süzüp karıştırın.

Bu ikiliyi rondoya atın.

Bu aşamada rondoya bir miktar zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Ardından karışımı bir kaba alın. Tüm malzemeleri ekleyip yoğurun.

Hamurdan parçalar koparın ve ceviz büyüklüğünde toplar oluşturun.

Falafelleri kızgın yağda kızartın.

Falafelleri servis ederken sarımsaklı yoğurt ya da acı sosa hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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