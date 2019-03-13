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Fajita nedir, nasıl yapılır? Fajita için gerekli malzemeler nelerdir?

Güney Ameeika kökenli bir yemek olan fajita son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Orijinalinde jülyen şeklinde kesilmiş bonfile etinin kullanıldığı fajita, tavuk etiyle de hazırlanabiliyor. Peki, evde fajita nasıl yapılır? İşte yemek için gerekli malzemeler ve yapılışı...

13 Mart 2019 Çarşamba 15:36
Fajita nedir, nasıl yapılır? Fajita için gerekli malzemeler nelerdir?

Güney Ameeika kökenli bir yemek olan fajita son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Orijinalinde jülyen şeklinde kesilmiş bonfile etinin kullanıldığı fajita, tavuk etiyle de hazırlanabiliyor. Peki, evde fajita nasıl yapılır? İşte yemek için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Fajita nedir?

Fajita ya da fajitas, ızgara et ve buğday ya da mısır unuyla yapılmış tortilla ile ikram edilen bir çeşit yemektir. Orijinali dana eti ile yapılmasına karşın günümüzde tavuk ve karides ile yapılan çeşitlerini bulmak olasıdır.

Lokantalarda, et, soğan ve değişik tipteki dolmalık biberlerle birlikte pişirilmektedir. Yanında ise sos olarak avokado sosu, salsa sosu ve kremalı sos gibi soslar ile sunulmaktadır.

Fajita, İspanyolca'da "Etin en güzel bölümü" manasını taşımaktadır. Fajitanın püf noktası malzemelerin jülyen şeklinde doğranması, yüksek ateşte hızlıca sotelenmesidir. 

Fajita için gerekli malzemeler nelerdir?

400 gram dana bonfile adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet kırmızıbiber
1 adet sivri biber
1 sarı biber
2 çorba kaşığı soya sosu
Tuz
Karabiber

Fajita yapılışı

Etleri uzunlamasına ince ince doğrayın.

Soğanları soyup dört parçaya bölün.

Biberleri de etlerle aynı uzunluk da olacak şekilde doğrayın. 

Tereyağını bir tavaya alın, etleri ve soğanları ekleyip kavurun.

Soğanlar kızarınca soya sosu ve karabiberi ekleyip servis tabağına alın. Sıcak servis yapın.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:36
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