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Ekonomi Faizsiz kredi nasıl alınır? Evlilik kredisi kimlere verilir?
Ekonomi

Faizsiz kredi nasıl alınır? Evlilik kredisi kimlere verilir?

Faizsiz evlilik kredisi mi verilecek? Evlenip yuva kurmak her gencin en güzel hayalidir. Evlilik planları yapan hatta evlilik tarihlerini bile alanlara en büyük engel korona oldu. Korona nedeniyle evlilikler ertelendi. Korona sürecinde ekonomik zorluklar çeken gençler dünlerini ertelemek zorunda kaldı. Düğün yapmak isteyen ancak ekonomik şartlar müsait olmayan gençler için TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den flaş faizsiz evlilik kredi talebi geldi. Peki faizsiz evlilik kredisi mi verilecek? Evlilik kredisi kimlere verilir? Evleneceklere verilecek faizsiz kredi kaç ay geri ödemesiz olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:13:00 -
Faizsiz kredi nasıl alınır? Evlilik kredisi kimlere verilir?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan kısıtlama kararlarına göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Bu süreçte düğün yapmaktan çekinen gençler, ekonomik nedenlerden dolayı da evlilik hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Evlenecek gençlere yönelik TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den önemli bir teklif geldi. TESK Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu bildirdi.

Geçen yıl Kovid-19'un etkisiyle evlenme oranlarının düştüğüne dikkati  çeken Palandöken, "Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ise nikah merasimiyle  evlendiği için düğün sektörü süreçten yara aldı. Her yıl piyasayı canlandıran, 20  milyar lira büyüklüğe sahip düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük."  ifadesini kullandı. Palandöken, dünyaevine girecek çiftlerin ve düğün sektörünün, Kovid-19  salgını nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret ederek, sektörde çalışanların ve  faaliyette bulunanların iş yapamaz hale geldiğini belirtti.

 Sektörün ayağa kalkması ve gençlerin hayallerine kavuşması için yeni  evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları  kaydetti:

Evleneceklere verilecek faizsiz kredi kaç ay geri ödemesiz olacak?

"Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün  masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri,  ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin  hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin  hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz  evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem  gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak  çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor."

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