Faizsiz finansta reform

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan reformların “faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi” başlığında, Faizsiz Finans Kanunu’nun çıkarılacağı, Merkezi Danışma Kurulu oluşturulacağı, katılım finansı derecelendirme sisteminin hayata geçirileceği ve katılım finans tahkim mekanizmasının kurulacağı belirtildi.

Sektöre güveni artıracak

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, bu reformların toplumun her kesimini ilgilendiren önemli eylem maddeleri içerdiğini belirterek, programda öne çıkan maddelerden birkaçının faizsiz finans sistemini doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Bayındır, İslami finansın ruhu ve ilkeleri ile tam uyumlu müstakil bir Faizsiz Finans Kanunu’nun çıkarılmasının sisteme yönelik şüpheleri gidererek sektöre güveni artıracağını, gerek içeride gerekse yurt dışında faiz hassasiyetine sahip kitlelerin sermayelerinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde piyasalara akmasına zemin oluşturacağını söyledi.

Sektörün güvenirlik ve dinamizmini geliştirecek

Prof. Dr. Servet Bayındır, reform programında ifade edilen Merkezi Danışma Kurulu’nun İslami finansa ilişkin ilke ve standartları üretip yayımlaması, kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi noktasında hakemlik yapması, sektörü İslami finansal ilkelere uyum noktasında gözetip denetlemesi, böylece sistemin içeride ve dışarıda güvenilirliğini temin etmesinin beklendiğini kaydetti. Küreselleşme, dijitalleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte sermayenin milli aidiyetinin ortadan kalkıp küresel bir varlık haline geldiğini belirten Bayındır, şöyle devam etti: “Bu durum, tarafların hak ve sorumluluklarının hangi ülke hukuki otoritesine emanet edileceği noktasında dönüşüme yol açtı. Sermaye sahipleri, artık sözleşme şartlarını ve yetkili hukuki otoriteleri kendileri belirlemeye başladı. İhtilafların çözümünde ya diledikleri ülke mahkemelerinin yetkili olması ya da kendi koştukları şartları haiz heyetlerin vereceği kararları tanır hale geldiler. Tahkim konusu bu aşamada gündeme gelmektedir. Dolaysıyla reform programındaki Uluslararası Tahkim Komisyonu, İslami finansa ilişkin uluslararası nitelikli ihtilafların çözümünde hakemlik rolü üstlenecek, yatırımcıya güven telkin edecek, ihtilafların mahkeme koridorlarında yıllarca sürüncemede kalmadan kısa sürede çözülmesini sağlayacak ve böylece ülkemizdeki İslami finans sektörünün güvenilirlik ve dinamizmini geliştirecek bir yapı görevini üstlenecektir.” Atılacak daha çok adım olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bayındır, şöyle dedi: “Mevcut katılım finans ürün ve uygulamalarının tümüyle gözden geçirilip İslami finansın ruhuyla uyumlu hale getirilmesi elzemdir. Finansal kurum ve ürünlerimizi doğal ve fıtri zeminde yeniden organize edip insanlığın hizmetine sunmamız, böylece tüm insanlığa örnek olmamız gerekmektedir. Mevcut sisteme yapılacak yamaların insanlığın derdine derman olamayacağı bir gerçektir. Bu amaçla faizsiz finansın özüne ve ruhuna uygun olarak ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimi verilmeli, tüm ekonomik sistemin faiz esaslı olmaktan çıkarılıp reel nitelikli faizsiz bir esasa yeniden konumlandırılması için çaba gösterilmelidir. Aksi takdirde atılacak adımlar günü kurtarmaktan öteye geçmeyecektir.”