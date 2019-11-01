Faizlerdeki düşüş Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in son 25 baz puanlık faiz indirimini yetersiz buldu. Konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jay Powell'ın ve Fed'in insanları büyük hayalkırıklığına uğrattığını belirterek "Fed başından beri yanlış karar aldı, çok hızlı, çok yavaş. Diğerleri onlardan daha başarılı ve bankaya gülüyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamalarına şöyle devam etti: "Dolar ve faiz oranları üreticilerimize zarar veriyor. Almanya, Japonya ve diğerlerinden daha düşük faiz oranlarına sahip olmamız gerekiyor. Şu anda dünyanın açık ara en büyük ve güçlü ülkesiyiz ancak Fed bize rekabette dezavantaj sağlıyor. Sorunumuz Çin değil Fed! Herşeye rağmen kazanacağız."

Trump göreve başladığından bu yana sık sık Fed'in faiz politikasını eleştirip, Fed'in hızla faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunuyor.