“Faizler çıksın' dediklerinde TÜSİAD neredeydi? Erbakan hoca yıllarca anlatı Man kafalar anlamadı

Milli Gazete, Karar, BirGün ve Cumhuriyet gibi gazetelerin manşetlerini sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, TÜSİAD ve muhalif medyanın seçim öncesindeki sinsi sessizliğini gözler önüne serdi.

"Erdoğan gitsin diye her şeye göz yumdular!"

TÜSİAD'ın faiz artışlarına geçmişte neden ses çıkarmadığını sorgulayan Karahasanoğlu, "Kendi maliyetlerinin artışını göze alıp 'Tayyip Erdoğan gitsin, yeter ki o gitsin; o gittikten sonra zaten biz istediğimiz gibi faizi yükseltiriz, indiririz' mantığındaydılar... Şimdi Millî Gazete, Karar gazetesi 'Sanayiciler çok sıkıntıda' diyor. E peki biz canhıraş bağırırken TÜSİAD'tan niye bir ses gelmedi?" sözleriyle faiz lobilerinin kirli tezgahını ve medyaya yansıyan ikiyüzlülüğü deşifre etti.