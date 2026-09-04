“Faizler çıksın' dediklerinde TÜSİAD neredeydi? Erbakan hoca yıllarca anlatı Man kafalar anlamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, faiz lobilerini ve muhalefet medyasını adeta topa tuttu. Yüksek faizin direkt olarak maliyetleri artırıp vatandaşı ezdiğini vurgulayan Karahasanoğlu, "Faizi ne kadar yükseltirseniz maliyet o kadar artar, maliyet arttığı zaman da işte o maliyet artışı enflasyon olarak halkın cebinden hortumlar! Anlattık, anlattık, anlattık. Erbakan Hocamız yıllarca anlattı bunu. Mankafalar anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Faizciler, tefeciler anlamak istemiyorlar" ifadeleriyle lobilerin çarkına dikkat çekti.
Milli Gazete, Karar, BirGün ve Cumhuriyet gibi gazetelerin manşetlerini sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, TÜSİAD ve muhalif medyanın seçim öncesindeki sinsi sessizliğini gözler önüne serdi.
"Erdoğan gitsin diye her şeye göz yumdular!"
TÜSİAD'ın faiz artışlarına geçmişte neden ses çıkarmadığını sorgulayan Karahasanoğlu, "Kendi maliyetlerinin artışını göze alıp 'Tayyip Erdoğan gitsin, yeter ki o gitsin; o gittikten sonra zaten biz istediğimiz gibi faizi yükseltiriz, indiririz' mantığındaydılar... Şimdi Millî Gazete, Karar gazetesi 'Sanayiciler çok sıkıntıda' diyor. E peki biz canhıraş bağırırken TÜSİAD'tan niye bir ses gelmedi?" sözleriyle faiz lobilerinin kirli tezgahını ve medyaya yansıyan ikiyüzlülüğü deşifre etti.