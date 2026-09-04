Zamlı telefonlar yolda: Yeni İphone fena cep yakacak!

iPHONE 18 PRO’DA HANGİ ÖZELLİKLER BEKLENİYOR? iPhone 18 Pro’nun tasarım tarafındaki en görünür değişikliğinin küçülen Dynamic Island olması bekleniyor. Sızıntılara göre Apple, ön kamera ve Face ID bileşenlerinin kapladığı alanı azaltarak ekran kesitini mevcut modele kıyasla yaklaşık yüzde 35 küçültebilir. Böylece tamamen kesintisiz bir ekrana geçilmese bile Dynamic Island daha az dikkat çeken bir yapıya kavuşabilir. Kamera tarafında ise 48 megapiksellik ana kamerada değişken diyafram sistemine geçileceği öne sürülüyor. Bu teknoloji, objektiften sensöre ulaşan ışık miktarının fiziksel olarak ayarlanmasını sağlayarak düşük ışıkta ve alan derinliği gerektiren çekimlerde daha fazla kontrol sunabilir. Ancak özelliğin her iki Pro modelinde mi yoksa yalnızca Pro Max’te mi kullanılacağı henüz net değil./ kaynak: türkiyegazetesi.com