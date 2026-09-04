AB’de siyoniste karşı laf var, icraat yok: Gazze’de demografik değişikliği reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB), İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarının ardından, "Gazze Şeridi'nde demografik veya toprak bakımından herhangi bir değişiklik yapılmasına yönelik tüm girişimleri reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Katz ve Ben-Gvir'in Gazze'de etnik temizlik ve zorla yerinden etme niyetlerini açıkça ortaya koyan açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Wigand, tüm tarafların gerilimi körüklemeye değil azaltmaya yönelik çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararına atıfta bulunan Wigand, "Gazze Şeridi'nde demografik veya toprak bakımından herhangi bir değişiklik yapılmasına yönelik tüm girişimleri reddediyoruz." vurgusunu yaptı.

Wigand, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria ve Filistinlilerle birlikte tek ve bütün bir yapı olarak gelecekteki Filistin devletinin parçası olması gerektiğini kaydetti.

Zorla yerinden edilmenin söz konusu olmaması gerektiğini ifade eden Wigand, "Gazze, Filistinlilerin gelecekteki devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nden 7 yıl içinde zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırlandığını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcir edilmesi planının "iptal edilmediğini" ancak şu an için dondurulduğunu ifade etmişti.

"Sonuçta Gazze için gerçek bir çözüm yok. Göç İdaresi bunu denizden, havadan ve her türlü yolla uygulamaya hazır." diyen Katz, Gazze ile kara sınırı bulunan Mısır'ın Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiğine dikkati çekmişti.