  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fuat Tosyalı'ya fahri doktora ünvanı verildi! TOGG’un hedefi küresel bir marka oluşturmak Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı İstanbul'a dev müjde! Bakan Murat Kurum kiralık konut projesinde ilk teslimleri duyurdu! Bakanlık duyurdu! Öğretmen önlüğü için standartlar belirlendi Zamlı telefonlar yolda: Yeni İphone fena cep yakacak! Vakıf Katılım’dan Bursa Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi: ‘İstanbul’u Gören Rüya: Bursa’ Dev sipariş geliyor: İtalya ve Güney Kore'nin uçaklarını beğenmediler, Türkiye'nin Hürjet'ine bindiler Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor Batık medeniyet Elazığ'dan çıktı: Binlerce yıldır suyun altında! ABD'nin İsrail Büyükelçisi ipini kopardı Yahudi sever ‘monşer’den soykırıma destek
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Matematik Profesörü Ali Nesin, Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı. Nesin artık Amedspor'u desteklediğini söyledi.

#1
Foto - Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Diyarbakır’da gerçekleştirilen 38. Ulusal Matematik Sempozyumu’na katılan Prof. Dr. Ali Nesin, söyleşi sırasında Amedspor ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

#2
Foto - Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Diyarbakır ve çevresini daha önce birçok kez ziyaret ettiğini belirten Ali Nesin, bölgeyle uzun süredir yakın bir bağ kurduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Nesin, bu konuda “Gittiğim için değil, çok geldim Diyarbakır’a. Sadece Diyarbakır’a değil, bütün bu bölgeye bayağı sık ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Amedspor’un maçlarını takip ettiğini söyleyen Nesin, takımın karşılaşmalarını izleyebilmek için evine ilk kez Digiturk bağlattığını açıkladı. Ünlü matematikçi, “Evime ilk defa olarak Digiturk aldım, Amedspor’un maçlarını seyretmek için” sözleriyle Amedspor’a olan ilgisini anlattı.

#5
Foto - Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Çocukluk yıllarından beri Fenerbahçeli olduğunu belirten Nesin, zamanla bu tutumundan vazgeçtiğini ifade etti. Nesin, artık kendisini Amedspor taraftarı olarak gördüğünü söyledi: “Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliydim. Bir gün saçmalığı anladım, bıraktım Fenerbahçeli olmayı. Her ne kadar göz ucuyla seyrettiğim zaman, ulan Galatasaray-Fenerbahçe maçıysa kalbim güp güp etse de Fenerbahçeli değilim. Artık Amedsporluyum. Ve de başarılar dilerim.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu
Gündem

Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında göz..
Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak..
Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi
Gündem

Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, CHP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl binası girişinde kendisini sadece İl Başkanı Vasıf Sü..
İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız
Gündem

İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız

Gazze'deki saldırılarının ardından dünyanın birçok noktasında protestolar ve boykot çağrılarıyla karşılaşan İsrail'e Belçika'dan bir ret dah..
Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar
Dünya

Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güneyinde yetişkinlere yönelik din eğitimi verilen bir okulu ziyareti sırasında..
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23