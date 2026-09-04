Fenerbahçe’yi bıraktığını açıkladı! Ali Nesin’in geçtiği takım şaşırttı

Çocukluk yıllarından beri Fenerbahçeli olduğunu belirten Nesin, zamanla bu tutumundan vazgeçtiğini ifade etti. Nesin, artık kendisini Amedspor taraftarı olarak gördüğünü söyledi: “Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliydim. Bir gün saçmalığı anladım, bıraktım Fenerbahçeli olmayı. Her ne kadar göz ucuyla seyrettiğim zaman, ulan Galatasaray-Fenerbahçe maçıysa kalbim güp güp etse de Fenerbahçeli değilim. Artık Amedsporluyum. Ve de başarılar dilerim.”