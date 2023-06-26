'Faizler artarsa dolar düşer' tezi elinde patlayan Özgür Demirtaş yine kafa çıkardı! Yeni tahminini duyurdu
Sürekli olarak doların düşmesi için faizlerin yükseltilmesi tezini savunan finans uzmanı Özgür Demirtaş'ın öngörüsü yerle bir oldu. Buna rağmen hala çıkıp konuşmaya devam Demirtaş, yeni tahminlerde bulunarak yine korku pompaladı.
Merkez Bankası'nın faizleri artırmasıyla dolar da patladı. Yıllardır, "Faizleri artırın dolar düşsün" geyiği yapan sözde ekonomistlerin tezi resmen çöktü.
Faiz artışı kararının ardından dolardaki hareket dikkatlerden kaçmadı. Dolar/TL Merkez Bankası'nın kararının ardından tekrar yükselişe geçti. Dolar 25 liranın üstüne çıktı, Türk Lirası yine değer kaybetti.
Bu tezi savunan sözde ekonomistlerden birisi de Özgür Demirtaş'tı. Demirtaş, sosyal medyadan yatırımcıları korkutmaya devam ediyor.
Finans Uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'deki rekorun ardından yeni beklentisini paylaştı.
Demirtaş, “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım. Hani ülke batacaktı diyorlar. Ülkeler bakkal dükkanı gibi batmaz! Ülkeler züccaciye dükkanı gibi kapısına ‘zararına satışlar’ yazmaz! Ama: 1) Halkları fakirleşir. 2) Orta direk çöker. 3) Alım gücü düşer. Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir" dedi.
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