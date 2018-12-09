Faizden beslenip daralmadan söz ediyorlar! TÜSİAD bunu hep yapıyor

Ekonomi Servisi

Son yıllarda şirketleri rekor gelirler elde etmesine rağmen her ortamda “Yandık, bittik” diye feryat figan eden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve diğer isimlere aklı selim ticaret erbablarından, “Feveran etmeyin, yaygara koparmayın, korkuya ve paniğe neden olmayın” uyarısı geldi.

Yaygara koparıyorlar

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, TÜSİAD üyelerinin en çok kazananlar listesinde ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek, “Bunların devamlı feveran etmeleri, yaygara koparmaları çok yakışıksız” dedi. Derneğin yöneticilerinin sözlerini esefle karşıladıklarını belirten Cesur, “Şirketleri devamlı büyüyen bu isimler, üreticilere umut ve moral vermeliler. Paniği ve korkuyu körüklememeliler” uyarısını yaptı.

Ekonomi rayına giriyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat ise Türkiye’nin ağustos ayında karşı karşıya kaldığı finansal atakları atlattığını belirterek, “Bu ortamda temkinli ve tedbirli iyimserlik elden bırakılmamalı. Güven ortamını baltalama gayretine girenlere prim verilmemeli” şeklinde konuştu.

Ekonominin rayına girdiğini; mali dengelenme sürecinin devam ettiğini dile getiren Bolat, şunları söyledi: “Kurları dalgalandırarak ürün ve hizmet fiyatlarını artırmayı, ülkeyi faiz girdabına sokmayı amaçlayan finansal saldırılar ekonomi yönetiminin ipleri eline almasıyla savuşturuldu. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile de yatırımcılara güven verildi. Böylece kur inişe geçti, faizlerde 8-10 puan gerileme görüldü. Şu anda dengelenmeye, reformları tamamlamaya önem veriliyor. Alınan önlemlerin ardından ivmelenme devam edecek, 2019 daha iyi geçecek, büyüme sürecek.”