Faizcilik sisteminin getirdiği korkunç sonuç: Dünyada kişi başına düşen borç 86 bin dolar

IMF'in kamu ve özel sektör borçlarını da içine alan geniş kapsamlı veri setine göre 2017 yılında küresel borç tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Borç gelirin 2,5 katı

IMF verilerine göre küresel borç 2017'de GSYH'nın yüzde 225'ine, 184 trilyon dolara çıktı. Kişi başına borç miktarı da kişi başına ortalama gelirin 2,5 katı olan 86 bin dolara yükseldi.

En borçlu ülkeler ABD, Çin ve Japonya

Dünyanın en borçlu 3 ülkesi ABD, Çin ve Japonya olurken, bu 3 ülkenin toplam borçları global borcun yarısından fazlasını oluşturdu.

Kaynak: Foreks