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Ekonomi

Faiz sırtımızda ağır bir yük olarak duruyor

TCMB'nin cesur adımlar atmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çeken ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, faizin iş dünyası ve vatandaşın sırtında ağır bir yük olarak durduğunu belirtti.

2019-10-27 10:25:00 -
Faiz sırtımızda ağır bir yük olarak duruyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, faizin iş dünyası ve vatandaşın sırtında ağır bir yük olarak durduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) cesur adımlar atmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, “Kurum, politika faiz oranlarını indirmeyi sürdürmeli ve sağlıklı büyüme modelinin önünü açmalı” şeklinde konuştu.

Aydın, bankalara ise “Yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme dönemindeyiz. Bu olumlu havaya süratle eşlik etmeli ve faiz yükümüzü hafifletmelisiniz” diye seslendi.

Merkez, yeni enflasyon tahminini açıklayacak

Öte yandan TCMB Enflasyon Raporu 2019 IV, 31 Ekim Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak. Aynı gün Başkan Murat Uysal tarafından İstanbul’da raporla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

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Yorumlar

Ünal

Faiz ALLAHA savaş açmaktır faizle ev araba alanlar sırtlarına ateşten gömlek giyip dünyada zelil olacaklarını ahirettede cezasını çekeceklerini ve ALLAHA savaş açtıklarını unutmasınlar faiz hiristiyan dininin geleneklerindendir
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