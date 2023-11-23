Faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Tahminler faiz artırımlarının devam edeceği yönünde.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Tahminler faiz artırımlarının devam edeceği yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak.
Faiz kararı yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Alınan kararın saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini 500 puan artırarak yüzde 35 düzeyine yükseltmişti.
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Ekonomistler, politika faizinde 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngörüyor.