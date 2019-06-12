Faiz insanları kolay para kazanmaya itiyor!

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Dijitalleşmenin yaşandığı bir çağda ekonomide en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğunu vurgulayan Sosyolog Yazar Yaşar Süngü, üretim sektörünün yatırımda önceliği bu alana vermesi gerektiğini söyledi.

Dijital bir kuşak oluştu

Yenişafak’taki yazısında ekonominin temel dinamiklerinin çağa göre yaşadığı değişimi ele alan Yaşar Süngü, “Bundan yaklaşık 15 yıl önce çocuklarını televizyonda reklamları açarak oyalayan anneler bugün aynı işi akıllı telefonlarla yapıyor ya da yapmak zorunda kalıyor.” dedi.

Süngü yazısına şu ifadelerle devam etti:

“20-25 yaşın altındaki bütün çocuklar istisnasız ve zengin fakir orta gelirli her ülkede dijital kuşak olarak adlandırılıyor artık.

Alt sınır ise 2 yaşına kadar inmiş durumda.

Yani çocuklar televizyondan akıllı telefonlara hızlı bir geçiş yaparak dijital dünyada yerlerini aldılar ancak özel ve kamu kurumlarının başında bulunan eski kuşak ciddi bir geçiş ve uyum sorunu yaşıyor dijital dünyaya geçmek için.

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi’nin 2019 yılı ilk toplantısını izlemek için geldiğimiz Denizli’de şehri yakından tanıma fırsatı da bulduk.

Denizli denince akla insanlarının girişimciliği, tekstil ve demir çelik geliyor.

Bir de kendini Denizli’nin ilk yerleşim yeri olan antik kent Laodikya’yı ortaya çıkarmaya adayan Profesör Doktor Celal Şimşek Hoca.”

Faiz kolay para kazanmaya itiyor

Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak küçük ve orta boy işletmelerden oluştuğuna işaret eden Süngü, “Yani ülke ekonomisinin lokomotifi bu tür şirketler. Ülke istihdamı, yatırımı, piyasa canlılığı bu şirketlerin sırtında. Ve gerek global dediğimiz küresel ekonomideki her hareketlilik olumlu veya olumsuz en çok etkiyi KOBİ nitelikli şirketlere yapıyor. Ve ekonomideki her belirsizlik şirketlerde yatırım iştahını keserken rant iştahını açıyor. Yüksek faiz küçükten büyüğe şirketlerden vatandaşa herkesi kolay para kazanmaya sevk ediyor. Bu kapıyı kapamanın en etkin yolu yatırımları cazip hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

İnsana odaklanmak şart

Yatırımları cazip hale getirme konusunda “Bu nasıl olacak?” sorusunun cevabını veren Süngü, yazısını şöyle sürdürdü:

“İhraç ürünlerindeki katma değeri yükseltmeyi düşünmeden önce insan katma değerini yükseltmeye odaklanmak şart. İnsanın katma değeri yüksek olursa üretilen her şeyin, bu bir ürün de olabilir bilgi de olabilir katma değeri doğal olarak yüksek olacaktır. Yani biz yani çözüm tarafında yer alan siyasiler, işadamları eğitimciler sektörlerin katma değerini düşünmeden önce bu sektörlerde bugün yer alan ve yarın yer alacak olan insanların kalitesini artırmayı öncelikli hedef olarak görmeleri gerekmektedir. Refah ve huzura giden en kestirme yol budur.”

Ekonomik yangında ilk kurtarılacak insan olmalı

Süngü yazısına şu ifadelerle devam etti:

“Ekonominin daraldığı dönemlerde en fazla sıkıntıyı kimler yaşar?

En alttakiler.

Onlar kimler?

Çalışma hayatında sabit ücretliler ve emekliler.

İş hayatında da küçük ve orta boy işletmeler.

O zaman ilk destek de onlara olmalı.

Kopan bir fırtına ya da kasırgada birbirimize sarılmazsak fırtına önce en zayıfları savurur ama sonra sıra kendi gücüne güvenenlere ve birlik beraberlik ihtiyacı duymayanlara gelir.

Bir toplumda yöneticiler kaliteli vatandaş kalitesiz olmaz.

Bir işletmede patron ve idareciler kaliteli, çalışanlar kalitesiz olmaz.

Bir eğitim merkezinde öğretmenler kaliteli öğrenciler kalitesiz olmaz.

Yönetici neyse vatandaş, patron neyse çalışan, öğretmen neyse öğrenci odur.

Aynı bardağın içindeysek, aynı havayı soluyorsak, kültür olarak aynı yerlerden besleniyorsak kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur.

Ne derler halk arasında; Ön teker nereye giderse arka teker oraya gider.

Ekonomik veya sosyal yangınlarda kurtarılacak ilk varlık insan olmalı.

Küresel rekabette öne çıkmanın ilk ve en kestirme yolu da insana yatırımdır.

Kaliteli insan; kaliteli üretim ve kaliteli toplum demektir.

Kaliteli toplum, zenginlik ve refah demektir.”