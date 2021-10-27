Faiz indiriminde ilk adım kamu bankalarından geldi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim uygulandığı belirtildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağına işaret edilen açıklamada “Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya; müşterilerimiz ile firmalarımızın yanlarında olmaya devam edecektir” denildi.

Olumlu adım atıldı

Kamu bankalarının faiz indirimine gitmeleri reel sektör temsilcilerini mutlu etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankalarının olumlu bir adım daha attığını dile getirdi. Avdagiç, 3 kamu bankasının açıkladığı faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini aşağı çekeceğini kaydetti. Avdagiç, “Tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerinde görülen düşüş, pek çok sektöre pozitif yansıyacak. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı” ifadelerini kullandı.

Alım dalgası oluşacak

Konut üreticilerinin ise ilerisi için umutları arttı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarınca konut kredilerinde yapılan indirimin piyasayı olumlu etkileyeceğini söyledi. Durbakayım, “Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Faiz indiriminin yatırım amaçlı satışları arttıracağını öngörüyoruz” dedi.

Sıra özellerde

Durbakayım, faiz indiriminin birinci el konutlara yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Kamu bankaları ile Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz söz konusu kampanya faizinin geçen seneki gibi yüzde 0.64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0.99’un altında tutulmasında ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasında yarar var. Birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranı yüzde 0,80’lere kadar çekebilir.” Durbakayım, faiz indirimlerinin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması ve özel bankaların da taşın altına elini koyması gerektiğini vurguladı.

Musibetten kurtulmalıyız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, pandemi döneminde üretime dayalı ekonomisi olmayan ülkelerin borç bataklığına itildiğini anımsatarak, şu görüşleri paylaştı: “Yatırım ve üretim ekonomilerin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi, yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Paradan para kazanmak bizi yarınlara taşımaz. Bizi ancak yatırım ve üretim yarınlara taşıyabilir. Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu. Bu bağlamda üretim ve yatırımın desteklenmesi için ivedi bir şekilde öncelikle faizi tek hanelere çekmeli ardından bu musibetini tamamen ortadan kaldırmalıyız. Aksi takdirde bu faiz giyotini sürekli başımızın üzerinde dönüp duracak.”