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'Faiz indirimi, reel sektörün motivasyonunu yükselten bir karar oldu'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:03
'Faiz indirimi, reel sektörün motivasyonunu yükselten bir karar oldu'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine ilişkin, "Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." ifadesini kullandı.

  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Baran, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizinde yaptığı 3,25 puanlık indirimi değerlendirdi.

Merkez Bankasının temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizinde 3,25 puanlık indiriminin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu vurgulayan Baran, "Faiz indiriminin devamı, enflasyon ve diğer göstergelerdeki iyimserliği yansıtması nedeniyle reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, özel bankalardan da faiz indirimi beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz dinamik ve üreten bir ekonominin önündeki en önemli engellerden biriydi. Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimi gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Reel sektörün bankalara, bankaların da reel sektöre ihtiyacı var. Biri olmadan diğerinin sağlıklı işlemesi mümkün değil. Bu ilişkinin dengeli devam etmesi ülke ekonomisine daha da pozitif yansıyacaktır. Bu ülke hepimizin, taşın altında herkesin elini görmek istiyoruz."

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:03
  1. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
  2. Faiz İndirimi
  3. merkez bankası
  4. Anadolu Ajansı

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