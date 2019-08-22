0553 313 94 23

Faiz belini büktü, sermaye artırımı yolu göründü

Faizin etkisiyle yükselen kredi maliyetleri yüzünden ÇAYKUR, sermaye artırımı talebinde bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
Faiz belini büktü, sermaye artırımı yolu göründü

Faizin etkisiyle yükselen kredi maliyetleri şirketleri sıkıntıya sokuyor. Bu şirketlerden ÇAYKUR’dan sermaye artırım talebi geldi. 2018’de 657 milyon TL zararla kapattıklarını kaydeden ÇAYKUR Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, “Ne yazık ki kredi faiz oranları çok yüksek. İnşallah bu faiz oranları düşerse borçları yeniden yapılandıracağız. Böylece geçen seneden çok daha aşağıda zarar açıklayacağız” dedi.

ÇAYKUR’un işletme stratejisi konusunda bilgiler veren Alim, bu dönemde önceliklerinin üreticinin emeğinin karşılığını vermek olduğunu dile getirdi. Çay alımlarının ardından üreticilere ürün için para ödediklerini dile getiren Alim, şu ifadeleri kullandı: “Ödeme peşin gibi oluyor. Kurumun öz sermayesi yeterli olmadığı için bankalardan ister istemez kredi alıyoruz. Kredilerde faiz oranları da daha düne kadar yüzde 30-34 civarlarındaydı. Yüzde 25’lerin çok üzerindeydi. Ancak şimdi yüzde 17,45’lere kadar düştü. Daha da düşeceği söyleniyor. Zaten bizim tüm bilanço tablolarındaki zararımız genelde banka kredilerinden kaynaklı. Onun haricinde tamamen tasarruf tedbirleri içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Hazine’ye başvuruldu

Alim, ÇAYKUR’un kredi ve faizlerinden kurtulabilmesi için sermayesinin minimum 1-1,5 milyar lira artırılması gerektiğini vurguladı. Sermaye artırımı için Hazine’ye başvurduklarına işaret eden Alim, “Talebimize olumlu yanıt verilmesi halinde şirket bütçesini dengeler hatta kâra geçer” öngörüsünde bulundu.

Yeni bir zam yok

Son 2,5 yıldır kuru çaya zam yapılmadığını hatırlatan Yusuf Ziya Alim, şu açıklamayı yaptı:

Kurumun da belli bir maliyet yükü vardı. Tüketiciye de maliyetlerin tamamının yansıtılmaması adına yüzde 30’luk zammı ikiye böldük. Zammın yüzde 15’ini 2 ay evvel, yüzde 15’ini de şimdi yaptık. Başka ürünlerle karşılaştırıldığında yüzde 30 zam yine de maliyetlerin altında kalıyor.

Alim, şimdilik bu şartlarda yıl içerisinde kuru çay için başka bir zam düşüncelerinin olmadığını söyledi.

ÇAYKUR, son 10 yılın 3 yılında kâr ederken, geri kalan 7 senede zarar açıkladı. Son iki yıldaki zarar dikkat çekici.

2017 yılında 267,6 milyon lira zarar açıklayan şirket, 2018 yılında 42 milyon lira kâr beklentisine karşın 657 milyon 86 bin lira net zarar yazmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
  1. Faiz
  2. ÇAYKUR
  3. ÇAYKUR Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim
  4. Çay alımları
  5. Kredilerde faiz oranları
  6. Hazine
  7. Sermaye artırımı
  8. kuru çay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schneider Electric, iklim değişikliğine dikkati çekiyor
    1. Schneider Electric, iklim..
    2. Suriye’yi yerle bir eden Rusya ve..
    3. Hakkari’deki içme suyu depoları yıkandı
    4. Başkan Büyükakın, “Hedefimiz yerinde..
    5. Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı..
    6. Batman'da 4 muhtar görevden..
    7. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    8. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    9. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    10. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    11. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    12. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    13. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    14. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    15. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    16. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    17. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    18. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    19. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    20. Kayserispor taraftarı forvet..
    21. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    22. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    23. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    24. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    25. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    26. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    27. Altın fiyatları
    28. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    29. Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan..
    30. Aydın Yılmaz'ın yeni takımı! Nereden..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal