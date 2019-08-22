Faiz belini büktü, sermaye artırımı yolu göründü

Faizin etkisiyle yükselen kredi maliyetleri şirketleri sıkıntıya sokuyor. Bu şirketlerden ÇAYKUR’dan sermaye artırım talebi geldi. 2018’de 657 milyon TL zararla kapattıklarını kaydeden ÇAYKUR Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, “Ne yazık ki kredi faiz oranları çok yüksek. İnşallah bu faiz oranları düşerse borçları yeniden yapılandıracağız. Böylece geçen seneden çok daha aşağıda zarar açıklayacağız” dedi.

ÇAYKUR’un işletme stratejisi konusunda bilgiler veren Alim, bu dönemde önceliklerinin üreticinin emeğinin karşılığını vermek olduğunu dile getirdi. Çay alımlarının ardından üreticilere ürün için para ödediklerini dile getiren Alim, şu ifadeleri kullandı: “Ödeme peşin gibi oluyor. Kurumun öz sermayesi yeterli olmadığı için bankalardan ister istemez kredi alıyoruz. Kredilerde faiz oranları da daha düne kadar yüzde 30-34 civarlarındaydı. Yüzde 25’lerin çok üzerindeydi. Ancak şimdi yüzde 17,45’lere kadar düştü. Daha da düşeceği söyleniyor. Zaten bizim tüm bilanço tablolarındaki zararımız genelde banka kredilerinden kaynaklı. Onun haricinde tamamen tasarruf tedbirleri içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz.”

Hazine’ye başvuruldu

Alim, ÇAYKUR’un kredi ve faizlerinden kurtulabilmesi için sermayesinin minimum 1-1,5 milyar lira artırılması gerektiğini vurguladı. Sermaye artırımı için Hazine’ye başvurduklarına işaret eden Alim, “Talebimize olumlu yanıt verilmesi halinde şirket bütçesini dengeler hatta kâra geçer” öngörüsünde bulundu.

Yeni bir zam yok

Son 2,5 yıldır kuru çaya zam yapılmadığını hatırlatan Yusuf Ziya Alim, şu açıklamayı yaptı:

“Kurumun da belli bir maliyet yükü vardı. Tüketiciye de maliyetlerin tamamının yansıtılmaması adına yüzde 30’luk zammı ikiye böldük. Zammın yüzde 15’ini 2 ay evvel, yüzde 15’ini de şimdi yaptık. Başka ürünlerle karşılaştırıldığında yüzde 30 zam yine de maliyetlerin altında kalıyor.”

Alim, şimdilik bu şartlarda yıl içerisinde kuru çay için başka bir zam düşüncelerinin olmadığını söyledi.

ÇAYKUR, son 10 yılın 3 yılında kâr ederken, geri kalan 7 senede zarar açıkladı. Son iki yıldaki zarar dikkat çekici.

2017 yılında 267,6 milyon lira zarar açıklayan şirket, 2018 yılında 42 milyon lira kâr beklentisine karşın 657 milyon 86 bin lira net zarar yazmıştı.