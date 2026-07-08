Faili meçhul davalar bir bir çözülüyor Dağdaki mağarada insan kemikleri bulundu

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen bir şahsın akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde, halk arasında Ansır Mağaraları olarak bilinen bölgede arama çalışması gerçekleştirdi.

AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık bin 250 rakımda bulunan mağarada insan kemiklerine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kemikler, kimlik tespiti ile DNA ve diğer adli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemeler sonucunda kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi beklenirken, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın yönünün netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.