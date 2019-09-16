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Fahri Ulusoy kimdir? MHP Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy neden istifa etti?

Milliyetçi Hareket Partisi Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy görevinden istifa etiğini son dakika duyurusu ile açıkladı. Nisan 2018’de Sinop MHP il Başkanı olan Fahri Ulusoy kimdir?

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Fahri Ulusoy kimdir? MHP Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy neden istifa etti?

MHP Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy görevinden istifa etiğini son dakika duyurusu ile açıkladı. Nisan 2018’de Sinop MHP il Başkanı olan Fahri Ulusoy kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy görevinden istifa ettiğini duyurdu. Fahri Ulusoy istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zorlu bir dönemde hakkıyla yapmaya çalıştığım il başkanlığı görevimden bir süredir devam eden ve gitgide artan bir dizi ameliyat geçirmeme sebep olacak sağlık nedenlerim dolayısıyla istifa ettiğimi bildirmek isterim" dedi. 

Ulusoy, yaptığı basın açıklamasında, "Kıymetli ülküdaşlarım,  Çocukluğumda sevdalandığım, gençliğimi ve ömrümü adadığım davamın ve partim MHP'nin Sinop  il başkanlığını yapma şerefine eriştim. Rabbime sonsuz şükür ediyorum.   Zorlu bir dönemde hakkıyla yapmaya çalıştığım il başkanlığı görevimden bir süredir devam eden ve gitgide artan, bir dizi ameliyat geçirmeme sebep olacak sağlık nedenlerim dolayısıyla istifa ettiğimi bildirmek isterim.   Ülkücü hareket ve MHP Türklüğün yıkılmaz kalesi Türkiyenin ümididir. Ümidi diri tutacak, elli yıldır çetin mücadeleyle yoluna devam eden 'Ülkü kervanına' sade bir mensubu olarak katkı sunacak, gerçek ülkü erlerinin safında yer almaya devam edeceğim.   Bu vesileyle Sinop İl başkanlığını şahsıma layık gören başta Genel Başkanımız, Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere Genel Merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum.   Beraber çalışmaktan keyif aldığım yönetim kurulu üyelerime ilçe başkan ve yönetimlerine, Ülkü Ocakları başkan ve yönetimlerine, STK, basın ve aziz Sinop halkına şahsım ve partim adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
  1. Fahri Ulusoy kimdir?
  2. Fahri Ulusoy Sinop İl Başkanlığından neden istifa etti?

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