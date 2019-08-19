Fahri Kur’an kursu öğreticileri köklü çözüm bekliyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Fahri Kur’an kursu çalışanları olarak bilinen geçici öğreticilerin sorunlarına ilişkin Yeni Akit’e açıklamalarda bulunan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir,“Biz, ‘Fahri’ kelimesine karşıyız. Ama bunu geliştirdiler. Bu kişilerin özlük hakları, sigortaları hep yarım yatıyor. Bu kişiler yıllarca çalıştırıldı ve emeklerinin karşılığı verilmedi. Konuya köklü çözüm bulunmalı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kur’an kurslarında görevli geçici öğreticilerin sayısında azaltma yapılacağı yönündeki açıklamalara ilişkin de konuşan Yusuf Özdemir, “Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sayısının 20 bin olduğu, 9 bin kadro verilmesine rağmen halen 20 bin gözüktüğü ifade ediliyor. 9 bin kadroya rağmen geçici öğretici sayısı neden düşmedi? İşine son verilecek olan 10 bin civarındaki fahri Kur’an kursu öğreticileri ne olacak? Eğer tekrar böyle bir kadroya ihtiyaç olursa öncelik çıkarılanlara verilmeli” şeklinde konuştu.