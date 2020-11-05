Fahrettin Koca'dan solak troller ile kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap

İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda'nın hastaneye gittiği ambulanstan görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadesine yer vermişti. Videoda ise bir sağlık görevlisinin minik Ayda'ya acıyan bir yerinin olup olmadığı, hangi yemeği istediği gibi konuşmalar yansımıştı.

Solaklardan kara propaganda

Bakan Koca’nın sözlerini çarpıtan solak troller sosyal medyada gündem oluşturdu. Koca’nın sözlerini çarpıtanlardan birisi de yıllarca kokuşmuş magazin mahallesinin programlarını sunan Öykü Serter’di.

Gündem olma çabası içindeki Serter, haddini aşarak"şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar" hezeyanlarını savuracak kadar şirazeden çıkmıştı.

Koca'dan sert tepki: Soru acaba nasıl sorulmalıydı?

Bakan Koca Twitter hesabından açıklama yaparak sözlerini çarpıtarak kara propaganda yapanlara cevap verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?"