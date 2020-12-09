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Sağlık Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! Kaç kişi, ne zaman aşı olacak
Sağlık

Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! Kaç kişi, ne zaman aşı olacak

Çin'den gelecek koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaza kadar 50 milyon kişinin aşılanmış olacağını duyurdu. Salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili de sevindirici ifadeler kullanan Bakan Koca, "Nisan ayında bu belayı bitirmek istiyoruz" dedi. Koca, ayrıca aşının da zorunlu olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:23:00 -
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! Kaç kişi, ne zaman aşı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan sonuna kadar 50 milyon doz

Gazeteci Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşılamayı yapacaklarını söyledi.

Asıl hedef: 100 milyon doz

Bakan Koca, asıl hedeflerinin ise Nisan sonuna kadar 100 milyon dozu temin etmek olduklarını belirtti.

Kaç kişi aşı olacak?

Koca, yaptığı açıklamada "Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart" diye konuştu.

'Nisan ayında bu belayı bitirmek istiyoruz'

"Nisan ayında bu belayı bitirmek, gündemden düşürmek istiyoruz" diyen Koca, Biontech'ten de 25 milyon doz aşı geleceğini açıkladı.

Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağıyla da konuşan Koca, "Kimseye zorla aşı yapamayız" dedi.

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