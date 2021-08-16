Fahrettin Koca'dan aşı ve yurt dışına çıkış açıklaması

YENİ AKİT ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini söyledi.

Koca, yaptığı açıklamda, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” dedi.

Koca, ayrıca “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." diye ekledi.