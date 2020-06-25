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Aktüel

Fahrettin Koca: "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda."

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:52:14 -
Fahrettin Koca: "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda."
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