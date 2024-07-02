Fahrettin Koca yerine atanmıştı! Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden affını istedi. Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu ilk açıklamasını yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında "Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.