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Gündem Fahrettin Koca yerine atanmıştı! Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama
Gündem

Fahrettin Koca yerine atanmıştı! Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-02 09:35:00 -
Fahrettin Koca yerine atanmıştı! Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden affını istedi. Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu ilk açıklamasını yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında "Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı.

Söz konusu atama Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Memişoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım.

Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım.
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Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."

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Yorumlar

vlkn

senden önceki arkadaş pandemi dönemi "kapalı mekanlarda çok kalabalık durmayın, duracaksanız sosyal mesafenizi koruyun" diyordu ama senin partin kapalı salonlarda kongreler düzenliyordu. demem o ki onu kimse sallamıyordu, seni de kimse sallamayacak çokta şey yapma yani!!!
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